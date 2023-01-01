Мебель недорого от производителя

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Скидки

Стол Журнальный Север-2

nordik-02-23
-10%6400 руб.
5790,00 руб

Комод Север 8-3

nordik-08-15-(копировать)
-10%12700 руб.
11460,00 руб

Стенка Глянец 4

stenka_glyanc_4-(копировать)
-10%35000 руб.
31480,00 руб

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Диван-кровать угловой Nordkisa

u-nordkisa-blue
46500,00 руб
Описание товара

Диван Лаки прямой еврокнижка

laki-begie
29450,00 руб
Описание товара

Диван угловой Дублин дельфин

u-dublin-brown
42690,00 руб
Описание товара

Комод Север 13

nordik-13-38
9350,00 руб
Описание товара

Компьютерный стол Роберт-68

r68-
8320,00 руб
Описание товара

Диван угловой Лагуна еврокнижка

u-laguna-lagoon
49790,00 руб
Описание товара

Кровать Соната-5

05_1
13310,00 руб
Описание товара

Диван Онега еврокнижка прямой

onega-begie
35290,00 руб
Описание товара

Стенка АйМеб 2

i-stenka2-s-(копировать)
21270,00 руб
Описание товара

Тумба, шкаф 3.1

catalog/product/korpus-mebel-stenki/kristall/kristall-2.2
7700,00 руб
Описание товара

ТВ-тумба Модерн Сканди 10

catalog/product/korpus-mebel-stenki/сканди/тумба10.2
8930,00 руб
Описание товара

Модерн Сканди Прихожая 1

catalog/product/korpus-mebel-stenki/сканди/Сканди/1
13220,00 руб
Описание товара

Журнальный стол Лофт Нью 9

catalog/product/korpus-mebel-stenki/нью/9.3
12100,00 руб
Описание товара

Письменный стол Лофт NEW 12

catalog/product/korpus-mebel-stenki/нью/12(1)
20380,00 руб
Описание товара

Комод Хелен 3 МДФ

catalog/product/korpus-mebel-stenki/комоды/03
13400,00 руб
Описание товара

Прикроватная тумба Хелен 11 МДФ

catalog/product/korpus-mebel-stenki/комоды/11(1)
7900,00 руб
Описание товара

Комод Хелен 19 МДФ

catalog/product/korpus-mebel-stenki/комоды/19(1)
14450,00 руб
Описание товара

Шкаф Хелен 27 МДФ

catalog/product/korpus-mebel-stenki/комоды/27
24400,00 руб
Описание товара

  • Стеллажи

    24.09.2023

    Большой выбор стеллажей на заказ: книжные, торговые, винные - качественный ЛДСП любых расцветок! Недорого стеллажи-стойки, открытые угловые стеллажи, перегородки, тумбы-стеллажи и комбинированные шкафы с ящиками и дверками. Барные шкафы любой комплектации!

  • МДФ Soft Touch

    10.02.2023

    Рекомендуем новинку: шкафы Софт-тач с МДФ Soft Touch - смотрятся бархатистыми и тактильно приятными, они не бликуют и не остаются отпечатки после касания. На заказ возможно изготовление мебели по чертежам из мдф софт-тач, у стандартной мебели - изменения размеров, наполнения, установка зеркал на двери.

  • Мебель ИКЕА

    14.06.2022

    В последнее время к нам поступает много заказов на мебель IKEA . Фабрика Комфорт - производство полного цикла, производим с гарантией, работаем с собственными замерщиками, доставкой и сборкой! Мы написали инструкцию как заказать мебель ИКЕА. Обратите внимание! заказать можно не только аналоги, но и необходимые Вам вариации моделей корпусной мебели ИКЕА!

  • 20.03.2022

    В связи с постоянными изменениями стоимости материалов и фурнитуры Цены некоторых Товаров меняются. Актуальную стоимость уточняйте, пожалуйста, у оператора!

  • Шкафы купе

    18.10.2021

    Серия современных недорогих радиусных шкафов-купе - "Радиусный Эконом": надёжность без завышения цены + качественные МДФ фасады!

  • Мебель для спален

    21.04.2021

    Новая серия Соната - современные кровати из ЛДСП с МДФ декором: размеры от полуторных до широких двуспальных, в цену уже входит решетчатое основание, большой выбор расцветок!

  • Распродажа

    17.01.2021 20.11.2020 15.10.2020

    Обновление СТОКа: Мебель из наличия на складе по выгодным ценам!

  • Безопасная доставка

    апрель 2020

    Безопасная доставка и производство: ежедневная дезинфекция производственных участков и транспорта (кварцевание, обработка антисептиками). Проверка и защита здоровья всех работников (костюмы, респираторы, перчатки), в том числе и водителей с грузчиками. Обработка после каждой доставки покупателю!

    Бесконтактная доставка при 100% оплате: доставим заказ до вашей двери, общение только по телефону.

  • Металл + дерево

    02.02.2020

    Серия мебели "Лофт" стильно, долговечно, экологично! Изготовим под любой интерьер! 17 цветов массива сосны, бука, ясеня, дуба и 14 цветов окраски металла.

  • Округлая мебель из натурального дерева

    21.11.2019

    Серия мебели "Элипс Юливи" из массива дерева: экологичный материал, 17 цветовых решений и смелый визуальный эффект закругленных форм!

Архив новостей

Изготовим мебель на заказ: по чертежу, фото, ссылке.
Любые размеры, большой выбор цветов, материалов!
Услуги замерщика, занос, сборка.
Оплата после получения.

Доставка товара до подъездаБЕСПЛАТНО (Вт, Чт, Сб) в пределах МКАД и в радиусе 30 км.
По области доставка осуществляется по согласованию, с оплатой 30 руб. за 1 км.

Гарантия 12 мес.Фабрика «Комфорт» работает строго в рамках закона «О защите прав потребителей», решить гарантийные вопросы Вам поможет отдел претензий.