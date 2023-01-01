Мебель недорого от производителя

Стоимость уточняйте, пожалуйста, у оператора.
Цены некоторых товаров могут немного меняться!
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Новинки и Акции
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Стеллажи
24.09.2023Большой выбор стеллажей на заказ: книжные, торговые, винные - качественный ЛДСП любых расцветок! Недорого стеллажи-стойки, открытые угловые стеллажи, перегородки, тумбы-стеллажи и комбинированные шкафы с ящиками и дверками. Барные шкафы любой комплектации!
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МДФ Soft Touch
10.02.2023Рекомендуем новинку: шкафы Софт-тач с МДФ Soft Touch - смотрятся бархатистыми и тактильно приятными, они не бликуют и не остаются отпечатки после касания. На заказ возможно изготовление мебели по чертежам из мдф софт-тач, у стандартной мебели - изменения размеров, наполнения, установка зеркал на двери.
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Мебель ИКЕА
14.06.2022В последнее время к нам поступает много заказов на мебель IKEA . Фабрика Комфорт - производство полного цикла, производим с гарантией, работаем с собственными замерщиками, доставкой и сборкой! Мы написали инструкцию как заказать мебель ИКЕА. Обратите внимание! заказать можно не только аналоги, но и необходимые Вам вариации моделей корпусной мебели ИКЕА!
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20.03.2022В связи с постоянными изменениями стоимости материалов и фурнитуры Цены некоторых Товаров меняются. Актуальную стоимость уточняйте, пожалуйста, у оператора!
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Шкафы купе
18.10.2021Серия современных недорогих радиусных шкафов-купе - "Радиусный Эконом": надёжность без завышения цены + качественные МДФ фасады!
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Мебель для спален
21.04.2021Новая серия Соната - современные кровати из ЛДСП с МДФ декором: размеры от полуторных до широких двуспальных, в цену уже входит решетчатое основание, большой выбор расцветок!
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Распродажа
17.01.2021 20.11.2020 15.10.2020Обновление СТОКа: Мебель из наличия на складе по выгодным ценам!
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Безопасная доставка
апрель 2020
Безопасная доставка и производство: ежедневная дезинфекция производственных участков и транспорта (кварцевание, обработка антисептиками). Проверка и защита здоровья всех работников (костюмы, респираторы, перчатки), в том числе и водителей с грузчиками. Обработка после каждой доставки покупателю!
Бесконтактная доставка при 100% оплате: доставим заказ до вашей двери, общение только по телефону.
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Металл + дерево
02.02.2020
Серия мебели "Лофт" стильно, долговечно, экологично! Изготовим под любой интерьер! 17 цветов массива сосны, бука, ясеня, дуба и 14 цветов окраски металла.
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Округлая мебель из натурального дерева
21.11.2019
Серия мебели "Элипс Юливи" из массива дерева: экологичный материал, 17 цветовых решений и смелый визуальный эффект закругленных форм!
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Изготовим мебель на заказ: по чертежу, фото, ссылке.
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Доставка товара до подъездаБЕСПЛАТНО (Вт, Чт, Сб) в пределах МКАД и в радиусе 30 км.
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Гарантия 12 мес.Фабрика «Комфорт» работает строго в рамках закона «О защите прав потребителей», решить гарантийные вопросы Вам поможет отдел претензий.