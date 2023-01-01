Мебель недорого от производителя

Безопасная доставка

апрель 2020

Безопасная доставка и производство: ежедневная дезинфекция производственных участков и транспорта (кварцевание, обработка антисептиками). Проверка и защита здоровья всех работников (костюмы, респираторы, перчатки), в том числе и водителей с грузчиками. Обработка после каждой доставки покупателю!

Бесконтактная доставка при 100% оплате: доставим заказ до вашей двери, общение только по телефону.